В НАТО ожидают принятия закона об СБУ во втором чтении

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в Альянсе ожидают одобрения законопроекта о СБУ во втором чтении.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на встрече Винникова с заместителем главы ОП Романом Машовцем.

"Хотели бы отдельно отметить принятие в первом чтении закона о Службе безопасности Украины и с нетерпением ожидаем принятия закона во втором чтении, что будет историческим шагом на пути к НАТО", - сказал Винников.

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Представитель НАТО напомнил, что в недавнем разговоре президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом собеседники согласились с необходимостью сфокусироваться на внедрении реформ, которые приблизят Украину к НАТО.

Винников также выразил сожаление в связи с тем потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он отметил, что вся информация о ситуации с безопасностью на востоке Украины и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Машовец проинформировал собеседника об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе. Он сообщил, что с начала этого года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины.

Он также отметил, что Украина очень надеется в ближайшем будущем получить План действий по членству в НАТО.

Напомним, 28 января Верховная рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусмотрены существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут носить не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины с НАТО.

Подробнее о принятых изменения - в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как должна измениться Служба безопасности Украины