Меркель закликала німців до тихого Великодня, щоб зупинити третю хвилю

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до громадян з проханням відсвяткувати Великдень тихо, з максимальним обмеженням контактів і уникненням непотрібних поїздок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у відеоподкасті, розміщеному на сайті федерального уряду Німеччини.

"Так, на жаль, це має бути черговий Великдень з обмеженнями. Я знаю, що в цьому криється велике розчарування. Ми всі бажали більшої свободи на Великдень. Врешті-решт, пандемія тривала так довго, і у нас за спиною місяці серйозних обмежень. Місяці, протягом яких нам усім довелося звести контакти до мінімуму. Місяці, які доставляли багатьом величезні економічні проблеми", - зазначила Меркель.

Однак, за її словами, ці заходи були необхідними і мали свій ефект. Канцлерка запевнила, що якби всі і далі мали справу з початковим варіантом коронавірусу, зараз кількість нових випадків була б украй низкою.

"Сьогодні оригінальний вірус зникає. Замінила місце більш заразна, небезпечна мутація. Ви можете сказати: ця третя хвиля - це також нова пандемія. Тож знову - як рік тому, як і перед Різдвом - нашою головною метою має бути захист здоров’я якомога більшої кількості людей", - заявила Меркель.

"За допомогою своєї поведінки ми можемо уповільнити, зупинити, а потім повернути назад сильний ріст кількості інфекцій. Це також те, що стосується Великодня цього року. Що це означає на найближчі кілька днів? Це перш за все означає, що це має бути тихий Великдень, у вузькому колі, з дуже зменшеними контактами" - наголосила вона.

Також канцлерка закликала німців утриматися від усіх подорожей, які не є обов’язковими, дотримуватися правил.

"Я можу закликати кожного, хто зараз скаже, що все це звучить як минулого року" - сказала вона і додала, що зараз ситуація відрізняється від минулорічної. Так, за її словами, зраз налагоджене систематичне тестування на коронавірус і триває вакцинація.

"Отже, якщо тестування допомагає контролювати пандемію, тоді наявність другого помічника - вакцинації - є ключовим фактором для виходу з пандемії", - заявила Меркель.