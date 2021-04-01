Меркель призвала немцев к тихой Пасхе, чтобы остановить третью волну

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к гражданам с просьбой отпраздновать Пасху тихо, с максимальным ограничением контактов и предотвращением ненужных поездок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в видеоподкасте, размещенном на сайте федерального правительства Германии.

"Да, к сожалению, это должно быть очередной Пасхой с ограничениями. Я знаю, что в этом кроется большое разочарование. Мы все хотели большей свободы на Пасху. В конце концов, пандемия длилась так долго, и у нас за спиной месяцы серьезных ограничений. Месяцы, в течение которых нам всем пришлось свести контакты к минимуму. Месяцы, которые доставляли многим огромные экономические проблемы", - отметила Меркель.

Однако, по ее словам, эти меры были необходимыми и принесли свой эффект. Канцлер заверила, что если бы все и дальше имели дело с первоначальным вариантом коронавируса, сейчас количество новых случаев было бы крайне низким.

"Сегодня оригинальный вирус исчезает. Его сменила более заразная, опасная мутация. Вы можете сказать: эта третья волна - это также новая пандемия. Поэтому снова - как год назад, как и перед Рождеством - нашей главной целью должна быть защита здоровья как можно большего количества людей", - заявила Меркель.

"С помощью своего поведения мы можем замедлить, остановить, а затем вернуть обратно сильный рост количества инфекций. Это также то, что касается Пасхи в этом году. Что это означает на ближайшие несколько дней? Это прежде всего означает, что это должна быть тихая Пасха, в узком кругу, с очень уменьшенными контактами", - отметила она.

Также канцлер призвала немцев воздержаться от всех путешествий, которые не являются обязательными, и соблюдать правила.

"Я могу призвать каждого, кто сейчас скажет, что все это звучит, как в прошлом году", - сказала она и добавила, что сейчас ситуация отличается от прошлогодней. Так, по ее словам, налажено систематическое тестирование на коронавирус и продолжается вакцинация.

"Итак, если тестирование помогает контролировать пандемию, то наличие второго помощника - вакцинации - является ключевым фактором для выхода из пандемии", - заявила Меркель.