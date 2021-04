Ірландія цього року відкриє посольство в Україні

В Україні цього року відкриється посольство Ірландії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС Ірландії у Twitter.

"Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією та Україною. Цього року ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв'язки між нашими країнами" - йдеться у повідомленні.

Today we celebrate 29 years of diplomatic relations between Ireland and Ukraine 🇮🇪🇺🇦



This year we will mark another milestone with the opening of Embassy Kyiv, further strengthening ties between our countries #GlobalIreland pic.twitter.com/Mi6PIeexvW