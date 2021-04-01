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Ірландія цього року відкриє посольство в Україні

Четвер, 1 квітня 2021, 19:29

В Україні цього року відкриється посольство Ірландії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС Ірландії у Twitter.

"Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією та Україною. Цього року ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв'язки між нашими країнами" - йдеться у повідомленні.

Ірландія визнала Україну 31 грудня 1991 року, дипломатичні стосунки між країнами були встановлені 1 квітня 1992 року.

З 2000 в Україні і в Ірландії функціонують почесні консульства. Посол Ірландії в Празі є послом в Україні за сумісництвом.

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