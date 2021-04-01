Тисячі літніх іспанців прибули на вакцинацію після отримання фейкових запрошень

Фейкові повідомлення, розповсюджені через мережу WhatsApp, з закликом до людей похилого віку йти вакцинуватися без призначення у центрі Лос-Бермехалеса (Севілья), спричинили велетенські черги людей біля дверей цього пункту щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Як повідомив уряд Андалусії, багато громадян прибули до спортивного центру Севільського університету в Лос-Бермехалесі, пославшись на отримане через WhatsApp запрошення, в якому повідомлялося, що всі люди старше 80 років, які все ще очікують вакцинації, можуть прибути до Лос-Бермехалеса без попередньої домовленості та в будь-який час вранці та вдень.

Інформація виявилася фейком, який вірусно поширився у Севільї і змусив багатьох людей похилого віку приїхати зі своїми родичами до цього пункту вакцинації, який був відкритий сьогодні для продовження кампанії імунізації.

Цього дня було заплановано вакцинацію 2 тисяч осіб.

Влада нагадує, що запрошення на вакцинацію надходять до громадян за допомогою SMS-повідомлень або телефонних дзвінків, але ніколи за допомогою розсилки у WhatsApp.

Уряд Андалузії передасть у поліцію інформацію щодо фейкового запрошення з метою виявлення його авторів і їх покарання.

Зазначається, що окрім незручностей для людей похилого віку, були створені підвищені ризики їх зараження, оскільки під дверима центру вакцинації зібралися від 4 до 5 тисяч людей, включаючи людей похилого віку та їхні сім'ї.

Офіційні джерела підтверджують, що була зроблена спроба привернути увагу людей старше 80 років, які добросовісно прийшли з думкою про те, що вони зможуть вакцинуватися, оскільки кількість вакцин, що видаватимуться протягом дня, значно перевищує 2000 запланованих спочатку завдяки додатковій поставці.