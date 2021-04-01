Тысячи пожилых испанцев прибыли на вакцинацию после получения фейковых приглашений

Фейковые сообщения, распространенные через сеть WhatsApp, с призывом к пожилым людям идти вакцинироваться без назначения в центре Лос-Бермехалеса (Севилья), вызвали огромные очереди людей у ​​дверей этого пункта вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Как сообщило правительство Андалусии, граждане прибыли к спортивному центру Севильского университета в Лос-Бермехалесе, сославшись на полученное через WhatsApp приглашение, в котором сообщалось, что все люди старше 80 лет, все еще ожидающие вакцинации, могут прибыть в Лос-Бермехалес без предварительной договоренности и в любое время утром и днем.

Информация оказалась фейком, который вирусно распространился в Севилье и заставил многих пожилых людей приехать со своими родственниками в этот пункт вакцинации, который был открыт сегодня для продолжения кампании иммунизации.

В этот день была запланирована вакцинация 2 тысяч человек.

Власти напоминают, что приглашения на вакцинацию поступают к гражданам с помощью SMS-сообщений или телефонных звонков, но никогда с помощью рассылки в WhatsApp.

Правительство Андалусии передаст в полицию информацию о фейковых приглашениях с целью выявления их авторов и наказания.

Отмечается, что кроме неудобств для пожилых людей, были созданы повышенные риски их заражения, поскольку под дверью центра вакцинации собрались от 4 до 5000 человек, включая пожилых людей и их семьи.

Официальные источники подтверждают, что была предпринята попытка привлечь внимание людей старше 80 лет, добросовестно пришедших с мыслью о том, что они смогут вакцинироваться, поскольку количество вакцин, которые будут выдаваться в течение дня, значительно превышает 2000 запланированных изначально благодаря дополнительной поставке.