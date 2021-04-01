У Брюсселі поліція розганяє тисячі людей, що прийшли на фейковий концерт в парку

Декілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт у парку Bois de la Cambre, який насправді виявився фейковим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Поліція оголосила про свою підвищену присутність в одному з найбільших парків бельгійської столиці 1 та 2 квітня після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, названого авторами анонсу "La Boum" і нібито організованого всесвітньо відомими ді-джеями. У заході зголосилися взяти участь 18 тисяч людей, більше 50 тисяч виявили зацікавленість.

"Будьте обережні, поліція очистить територію, всі люди будуть оштрафовані" – такі оголошення звучали у парку невдовзі після 17.00. В цей час натовп на галявині ставав дедалі компактнішим, наперекір санітарним заходам фізичного дистанціювання та носіння масок.

Поліцейські, як пішки, так і верхи на конях, намагалися розігнати натовп, однак сотні людей все ще лишаються в парку. Деякі з них кидали в поліцейських петарди і пляшки, натовп скандував "Свобода!" і образи на адресу поліції.

У соцмережах поширюють фотографії затримань на місці події. Також є постраждалі, принаймні з боку поліції.

Belle gestion les gars.

Belle gestion. pic.twitter.com/WxLCa4xr6w — NiColas 🇧🇪🇪🇺 NiCovid NiVaccin (@NicoBxlBel) April 1, 2021

На місце події підігнали водомет, поліція також має підтримку з повітря у вигляді безпілотників і вертольота.

За оцінками правоохоронців, у парку зібралося близько 5 тисяч людей.