У США вважають Росію головною проблемою мирного процесу на Донбасі

Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі не досягають прогресу через позицію Росії, яка відмовляється від співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю ICTV.

"Чесно кажучи, проблема мирного процесу зараз - це Росія. І в якому б форматі не проходили дискусії, Мінському чи Нормандському, без чесного та конструктивного підходу Росії прогресу не буде. США непохитно віддані суверенітету та територіальній цілісності України, і дуже хочуть співпрацювати з Україною та з партнерами, щоб запанував мир", - сказала Квін.

Вона наголосила, що адміністрація президента Джо Байдена однозначно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах, і не відступить від цієї позиції.

"Росія повинна припинити свою агресію проти України та працювати в мінському та нормандському форматах та інших міжнародних форумах використовувати кооперативний підхід, а не агресивний", - додала дипломатка.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен з колегами Франції та Німеччини обговорив нарощування військової присутності Росії біля кордонів України і в окупованому Криму.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

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