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У США вважають Росію головною проблемою мирного процесу на Донбасі

Субота, 10 квітня 2021, 17:14

Переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі не досягають прогресу через позицію Росії, яка відмовляється від співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю ICTV.

"Чесно кажучи, проблема мирного процесу зараз - це Росія. І в якому б форматі не проходили дискусії, Мінському чи Нормандському, без чесного та конструктивного підходу Росії прогресу не буде. США непохитно віддані суверенітету та територіальній цілісності України, і дуже хочуть співпрацювати з Україною та з партнерами, щоб запанував мир", - сказала Квін.

Вона наголосила, що адміністрація президента Джо Байдена однозначно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах, і не відступить від цієї позиції.

"Росія повинна припинити свою агресію проти України та працювати в мінському та нормандському форматах та інших міжнародних форумах використовувати кооперативний підхід, а не агресивний", - додала дипломатка.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен з колегами Франції та Німеччини обговорив нарощування військової присутності Росії біля кордонів України і в окупованому Криму.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

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