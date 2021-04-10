В США считают Россию главной проблемой мирного процесса на Донбассе

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе не достигают прогресса из-за позиции России, которая отказывается от сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью ICTV.

"Честно говоря, проблема мирного процесса сейчас - это Россия. И в каком бы формате не проходили дискуссии, Минском или нормандский, без честного и конструктивного подхода России прогресса не будет. США твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины, и очень хотят сотрудничать с Украиной и с партнерами, чтобы воцарился мир ", - сказала Квин.

Она отметила, что администрация президента Джо Байдена однозначно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах, и не отступит от этой позиции.

"Россия должна прекратить свою агрессию против Украины и работать в минском и нормандском форматах и ​​других международных форумах использовать кооперативный подход, а не агрессивный", - добавила дипломатка.

Напомним, госсекретарь США с коллегами из Франции и Германии обсудил наращивание военного присутствия России у границ Украины и в оккупированном Крыму.