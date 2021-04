Німеччина і Франція в ОБСЄ дорікнули РФ за відсутність пояснень її дій на кордоні з Україною

Німеччина і Франція в ОБСЄ дорікнули Росії за відсутність належних пояснень нарощування військової присутності на кордонах з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві країн після зустрічі 10 квітня згідно з Віденським документом, що присвячувалася цьому питанню і була скликана з ініціативи України.

Німеччина та Франція зауважують, що вже деякий час вони та інші партнери спостерігають масштабні пересування російських військ поруч з українським кордоном і подібна військова активність завжди викликає стурбованість.

Вони зазначають, що Віденський документ містить механізми саме для таких випадків, щоб побоювання певної сторони можна було розвіяти через пояснення цих дій.

"Україна мала повне право ініціювати задіяння цього механізму, з огляду на пересування російських військ, і має повну підтримку Франції та Німеччини у своїх діях.

Ми висловлюємо жаль з приводу того, що російська відповідь на запитання, підняті українською стороною, не задовільняє запит на інформацію. У ній йдеться, що "усі заходи, що проводяться збройними силами і пов’язані з пересуванням військових підрозділів… проводилися у рамках навчань і не потребували попередження", - зазначають у заяві.

Країни висловлюють жаль, що Росія не взяла участі у зустрічі, ініційованій Україною, на якій могла би пояснити свої дії.

"Закликаємо Росію скористатися механізмом консультацій у рамках ОБСЄ і Віденського документу, на який Росія також погодилася", - наголошують Франція та Німеччина, додаючи, що готові продовжити таку роботу.

Вони наголошують на непохитній підтримці суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ