Германия и Франция в ОБСЕ упрекнули РФ за отсутствие объяснения действий на границе с Украиной

Германия и Франция в ОБСЕ упрекнули Россию за отсутствие надлежащих объяснений наращивания военного присутствия на границах с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении стран после встречи 10 апреля согласно с Венским документом, которая была посвящена этому вопросу и была созвана по инициативе Украины.

Германия и Франция отмечают, что уже некоторое время они и другие партнеры наблюдают масштабные передвижения российских войск рядом с украинской границей и подобная военная активность всегда вызывает обеспокоенность.

Они отмечают, что Венский документ содержит механизмы именно для таких случаев, чтобы опасения определенной стороны можно было развеять через объяснение этих действий.

"Украина имела полное право инициировать задействование этого механизма, учитывая передвижение российских войск, и имеет полную поддержку Франции и Германии в своих действиях.

Мы выражаем сожаление по поводу того, что российский ответ на вопрос, поднятые украинской стороной, не удовлетворяет запрос на информацию. В нем говорится, что "все мероприятия, проводимые вооруженными силами и связанные с передвижением военных подразделений ... проводились в рамках учений и не нуждались предупреждении", - отмечают в заявлении.

Страны сожалеют, что Россия не приняла участия во встрече, инициированной Украиной, на которой могла бы объяснить свои действия.

"Призываем Россию воспользоваться механизмом консультаций в рамках ОБСЕ и Венского документа, на который Россия также согласилась", - отмечают Франция и Германия, добавляя, что готовы продолжить такую ​​работу.

Они отмечают непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах международно признанных границ.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ