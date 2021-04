Британія і США обговорили дестабілізаційні дії Кремля довкола України

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб та держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові, серед іншого, обговорили останню діяльність Росії довкола України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони повідомили після розмови.

"Британія і США рішуче засуджують російську кампанію з метою дестабілізувати ситуацію в Україні. Секретар Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно зменшити напругу і діяти згідно з міжнародними зобов’язаннями, на які погодилася у рамках ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України залишається непохитною", - заявив Домінік Рааб.

The UK 🇬🇧 & US 🇺🇸 firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.