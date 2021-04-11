Британія і США обговорили дестабілізаційні дії Кремля довкола України

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб та держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові, серед іншого, обговорили останню діяльність Росії довкола України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони повідомили після розмови.

"Британія і США рішуче засуджують російську кампанію з метою дестабілізувати ситуацію в Україні. Секретар Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно зменшити напругу і діяти згідно з міжнародними зобов’язаннями, на які погодилася у рамках ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України залишається непохитною", - заявив Домінік Рааб.

The UK 🇬🇧 & US 🇺🇸 firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

Ентоні Блінкен пише, що сторони "погодилися щодо важливості підтримки України на тлі односторонніх провокацій РФ" та наголосили, що Москва має припинити нарощування військових сил та провокаційну риторику.

Як повідомлялося раніше, Німеччина та Франція в ОБСЄ дорікнули Росії у тому, що вона не надала належних пояснень нарощуванню військ на кордонах з Україною та в ухиленні від зустрічі в рамках ОБСЄ, на якій могла б прояснити свої дії.

"Якщо Росії немає чого приховувати - вона могла б без проблем пояснити, які війська перекидаються, куди і з якою метою", - додала від себе міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Голова фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті заявив, що Кремлю варто пригрозити жорсткими санкціями аж до відключення SWIFT у разі продовження ескалації.