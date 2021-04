Великобритания и США обсудили дестабилизирующие действия Кремля в отношении Украины

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре, среди прочего, обсудили последнюю деятельность России вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они сообщили после разговора.

"Британия и США решительно осуждают российскую кампанию с целью дестабилизировать ситуацию в Украине. Секретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно уменьшить напряжение и действовать в соответствии с международными обязательствами, на которые согласилась в рамках ОБСЕ. Наша поддержка суверенитета Украины остается непоколебимой" , - заявил Доминик Рааб.

The UK 🇬🇧 & US 🇺🇸 firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.