У Дубліні пропонують Лондону спеціальну зустріч через загострення в Північній Ірландії - ЗМІ

Ірландія пропонує Великій Британії провести спеціальну кризову зустріч через зростання напруги у Північній Ірландії, проте уряд Бориса Джонсона стримано ставиться до такої ідеї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

В Ірландії переконані, що останні події - кілька ночей безладів на вулицях та проблеми у відносинах між партіями Північної Ірландії - натякають на необхідність негайної зустрічі урядів обох країн.

Читайте також Північна Ірландія: поліція застосувала водомети для розгону протестів

"У Дубліні вважають, що політичне лідерство для стабілізації ситуації зараз не візьмуть на себе у Північній Ірландії - це мають зробити два уряди. Дублін вважає, що така зустріч була б дуже видимим способом надати людям впевненості", - сказав співрозмовник видання.

В Ірландії пропонують провести її у Північній Ірландії за участі британського держсекретаря Північної Ірландії Брендона Левіса і міністра закордонних справ Ірландії Сімона Ковіні, та обговорити на цій зустрічі питання, які призвели до напруги, включно з проблемами із торгівлею і кордоном, що виникли внаслідок Brexit.

Джерела видання кажуть, що Лондон не бажає погоджуватися з міркувань, що це могло б тільки розлютити юніоністів - прихильників того, щоб Північна Ірландія лишалася у складі Британії - оскільки це сприйняли б як надмірне втручання Дубліна у справи Північної Ірландії.

Напередодні прем’єр Ірландії Майкл Мартін заявив, що політичні лідери мають не допустити, аби Північна Ірландія "знову перетворилася на місце вбивств і політичної незгоди".

У восьму ніч заворушень, в районі на півночі Белфаста отримали травми декілька правоохоронців. Автомобіль поліції протаранили палаючим авто, також підпалили декілька контейнерів посеред дороги.

Заступниця першого міністра Ірландії Мішель О’Нейл заявила, що вважає за необхідне залучити до врегулювання питання обидва уряди як співгарантів угоди Страсної п’ятниці.

Британський держсекретар Північної Ірландії Левіс у п’ятницю прибув до Белфаста для термінових перемовин з лідерами п’яти партій.

Одним з ключових факторів загострення стало невдоволення юніоністів частиною угоди про Brexit - протоколом щодо Північної Ірландії, який де-факто створив митний кордон між нею та рештою Британії, аби зберегти "прозорий" кордон між двома частинами острова Ірландія. Це є частиною угоди Страсної п’ятниці 1998 року, що поклала край багаторічному конфлікту у регіоні.