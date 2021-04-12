Держсекретар США летить в Брюссель говорити про ситуацію в Україні - ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Брюссель для обговорення дій Росії, спрямованих проти України, а також ситуації в Ірані та Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від представника адміністрації США.

Блінкен приєднається до міністра оборони США Ллойда Остіна у його поїздці в Брюссель. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, не став розкривати подробиць поїздки.

Читайте також Британія і США обговорили дестабілізаційні дії Кремля довкола України

10 квітня міністр оборони США Ллойд Остін розпочав свій візит до Ізраїлю та європейських країн. У Європі він має відвідати штаб-квартиру НАТО в Бельгії.

Джерело агентства Bloomberg заявило, що крім переговорів в НАТО Блінкен зустрінеться з офіційними особами з ЄС. Ситуація в Україні, швидше за все, буде на порядку денному переговорів, додав він, але не домінуватиме.

Поїздка двох членів кабінету президента Джо Байдена збігається зі зростанням напруженості у зв'язку з діями Росії поблизу східного кордону України, де, за словами Вашингтона, Росія зібрала більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, коли вона анексувала Крим.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в "небезпечних провокаційних діях" на Донбасі.

Туреччина заявила в п'ятницю, що США направлять в Чорне море два військові кораблі з 14 по 15 квітня.

Блінкен вперше відвідав Брюссель у березні для переговорів з союзниками з ЄС і НАТО і пообіцяв відновити і оживити трансатлантичні відносини.