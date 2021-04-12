У Римі кепкують над мером, яка переплутала Колізей з амфітеатром у Франції

Мер Рима Вірджинія Раджі поширила на своїй сторінці у Facebook рекламне відео, в якому замість Колізею показана арена у французькому місті Нім.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Roma Today.

Керівництво італійської столиці підготувало, а мер розповсюдила у своєму профілі в соціальних мережах короткий офіційний ролик, який повідомляє, що у 2023 році в Римі відбудеться велике змагання з гольфу з найкращими гравцями світу. Захід має пройти у муніципалітеті Гвідонія, який є частиною столичного регіону.

Ролик відкривається видом на стародавній амфітеатр, проте не Колізей, а споруду у місті Нім на півдні Франції. Місцева Арена - це найкраще збережений римський амфітеатр у світі.

Після такої помилки Вірджинію Раджі накрила хвиля критики.

"Хочеться заплакати, тому що на відео, виробленому міською радою, замість Колізею - арена в Німі", - сказав римський депутат Лучано Нобілі.

"Такої помилки, - підкреслив він, - не допустив би навіть учень початкової школи". Депутат саркастично додав: "Тримайся, Риме, цей термін майже закінчився".

Варто зазначити, що Раджі збирається змагатися за другий термін на посаді мера італійської столиці.

Лідер Демократичної партії в Римі Андреа Касу запитав: "Чи може людина, яка була мером міста 5 років і навіть не може розпізнати Колізей, знову подавати заявку на цю посаду?"

Після хвилі критики та зловтішних коментарів відео на сторінці замінили – замість Колізею в нього додали одну з римських церков. Однак на офіційному акаунті кубка з гольфу все ще можна знайти ролик із французьким амфітеатром.