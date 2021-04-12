В Риме смеются над мэром, которая перепутала Колизей с амфитеатром во Франции

Мэр Рима Вирджиния Раджи распространила на своей странице в Facebook рекламное видео, в котором вместо Колизея показана арена во французском городе Ним.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Roma Today.

Руководство итальянской столицы подготовило, а мэр распространила в своем профиле в социальных сетях короткий официальный ролик, который сообщает, что в 2023 году в Риме состоится большое соревнования по гольфу с лучшими игроками мира. Они должны пройти в муниципалитете Гвидония, который является частью столичного региона.

Ролик открывает вид на древний амфитеатр, однако не Колизей, а сооружение в городе Ним на юге Франции. Местная Арена - это лучше всего сохранившийся римский амфитеатр в мире.

После такой ошибки Вирджинию Раджи накрыла волна критики.

"Хочется плакать, потому что на видео от городского совета вместо Колизея - арена в Ниме", - сказал римский депутат Лучано Нобиле.

"Такой ошибки, - подчеркнул он, - не допустил бы даже ученик начальной школы". Депутат саркастически добавил: "Держись, Рим, этот срок почти закончился".

Стоит отметить, что Раджи собирается бороться за второй срок на посту мэра итальянской столицы.

Лидер Демократической партии в Риме Андреа Кассу спросил: "Может ли человек, который был мэром города пять лет и даже не может распознать Колизей, снова подавать заявку на эту должность?"

После волны критики и злорадных комментариев видео на странице заменили - вместо Колизея в него добавили одну из римских церквей. Однако на официальном аккаунте кубка по гольфу все еще можно найти ролик с французским амфитеатром.