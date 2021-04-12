В Англії після кількамісячної перерви відновлюють роботу паби і магазини

В Англії з понеділка відкриваються магазини, перукарні, тренажерні зали та паби в рамках чергового етапу послаблення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сотні тисяч підприємств були закриті з початку січня, коли Англія запровадила третій локдаун, щоб зупинити поширення інфекцій.

Кампанія вакцинації, яка охопила половину дорослого населення, та обмежувальні заходи дозволили зменшити кількість смертей більш ніж на 95%, а випадків захворювання - на понад 90% від пікових значень січня.

Сім випадків смерті в неділю протягом 28 днів після позитивного тесту на COVID - це найнижча щоденна кількість смертей за цим показником з 14 вересня.

Цей прогрес дозволить продовжувати поетапне послаблення локдауну, сказав прем’єр Борис Джонсон на початку цього місяця, додавши, що він з нетерпінням чекає на свою пінту пива в пабі.

"Я впевнений, що це буде величезним полегшенням для тих власників підприємств, які так довго були закриті, а для всіх інших це шанс повернутися до того, що ми любимо", - сказав він в неділю.

"Я закликаю всіх продовжувати поводитися відповідально і пам'ятати про "руки, обличчя, простір і свіже повітря", щоб придушити COVID, коли ми продовжуємо нашу програму вакцинації", - додав Джонсон.

Сполучене Королівство, маючи понад 127 000 померлих, посідає п’яте місце за смертністю у світі від COVID-19.

Британські роздрібні торговці, які втратили приблизно 27 мільярдів фунтів стерлінгів під час локдауну, сподіваються, що відкладений попит сприятиме торговому буму.

Неосновні магазини, такі як мережі для товарів для дому та одягу, знову відкриваються в Уельсі, а також Англії в понеділок, хоча магазинам у Шотландії потрібно почекати до 26 квітня.

Паби та ресторани з понеділка можуть обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі.

Обслуговування в приміщенні буде дозволено не раніше 17 травня.