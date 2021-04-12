В Англии после месяцев перерыва возобновляют работу пабы и магазины

В Англии с понедельника открываются магазины, парикмахерские, тренажерные залы и рестораны в рамках очередного этапа ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сотни тысяч предприятий были закрыты с начала января, когда Англия ввела третий локдаун, чтобы остановить распространение инфекции.

Кампания вакцинации, которая охватила половину взрослого населения, и ограничительные меры позволили уменьшить количество смертей более чем на 95%, а случаев заболевания - более чем на 90% от пиковых значений января.

Семь случаев смерти в воскресенье в течение 28 дней после положительного теста на COVID - это самое низкое ежедневное количество смертей по этому показателю с 14 сентября.

Этот прогресс позволит продолжать поэтапное ослабление локдауна, сказал премьер Борис Джонсон в начале этого месяца, добавив, что он с нетерпением ждет свою пинту пива в пабе.

"Я уверен, что это будет огромным облегчением для тех владельцев предприятий, которые так долго были закрыты, а для всех остальных это шанс вернуться к тому, что мы любим", - сказал он в воскресенье.

"Я призываю всех продолжать вести себя ответственно и помнить о "руки, лицо, простор и свежий воздух", чтобы подавить COVID, когда мы продолжаем нашу программу вакцинации", - добавил Джонсон.

Соединенное Королевство, с более чем 127 000 умерших, занимает пятое место по смертности в мире от COVID-19.

Британские розничные торговцы, которые потеряли примерно 27 млрд фунтов стерлингов при локдауне, надеются, что отложенный спрос будет способствовать торговому буму.

Неосновные магазины, такие как сети для товаров для дома и одежды, снова открываются в Уэльсе, а также Англии в понедельник, хотя магазинам в Шотландии нужно подождать до 26 апреля.

Пабы и рестораны с понедельника могут обслуживать клиентов на открытом воздухе.

Обслуживание в помещении будет разрешено не ранее 17 мая.