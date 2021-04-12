Ціна на вакцину Pfizer зросла з 12 до 19,50 євро за дозу - прем’єр Болгарії

Європейська комісія підписала контракти з Pfizer на поставку вакцини проти коронавірусу в 2022 і 2023 роках за ціною 19,50 євро за дозу.

Про це повідомив у неділю прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Борисов похвалився, що європейська солідарність і його дипломатичні зусилля дозволили забезпечити поставку в Болгарію протягом наступних двох місяців ще 2,7 мільйона доз вакцини Pfizer. Повідомляючи про це, він розповів про зростання цін на вакцину.

"У Pfizer була ціна 12 євро (за дозу. - ЄП.), потім стала 15,50 євро. Зараз підписуються контракти на поставку 900 мільйонів доз вакцини за ціною 19,50 євро", - сказав Борисов

"Зараз ми найбільше боїмося французького варіанту (коронавірусу. - ЄП.). Буде ще багато варіантів... 19,50 євро за 900 мільйонів доз будуть коштувати майже 18 мільярдів євро", - продовжив Борисов, додавши, що експерти повинні встановити набагато вищі обсяги витрат на закупівлю вакцин в наступному бюджеті.

За угодою з компаніями, що виробляють вакцини, Європейська комісія поки відмовляється розкривати ціни на препарати. Однак в грудні минулого року держсекретар Бельгії Єва Де Блікер поділилася в Твіттері цінами на вакцини, а також кількістю доз, закуплених її урядом. Потім стало відомо, що одна доза AstraZeneca коштує 1,78 євро в порівнянні з 12 євро за дозу вакцини Pfizer.

Борисов відомий тим, що після самітів ЄС часто публічно розкриває інформацію, яка зазвичай повинна залишатися конфіденційною.