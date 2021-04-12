Цена на вакцину Pfizer выросла с 12 до 19,50 евро за дозу - премьер Болгарии

Европейская комиссия подписала контракты с Pfizer на поставку вакцины против коронавируса в 2022 и 2023 годах по цене 19,50 евро за дозу.

Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Борисов похвастался, что европейская солидарность и его дипломатические усилия позволили обеспечить поставку в Болгарию в течение следующих двух месяцев еще 2,7 миллиона доз вакцины Pfizer. Сообщая об этом, он рассказал о росте цен на вакцину.

"У Pfizer была цена 12 евро (за дозу. - ЕП.), Затем стала 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 млн доз вакцины по цене 19,50 евро", - сказал Борисов

"Сейчас мы больше боимся французского варианта (коронавируса. - ЕП.). Будет еще много вариантов... 19,50 евро за 900 млн доз будут стоить почти 18 млрд евро", - продолжил Борисов, добавив, что эксперты должны установить намного большие объемы расходов на закупку вакцин в следующем бюджете.

По соглашению с компаниями, производящими вакцины, Европейская комиссия пока отказывается раскрывать цены на препараты. Однако в декабре прошлого года госсекретарь Бельгии Ева де Бликер поделилась в Твиттере ценами на вакцины, а также количеством доз, закупленных ее правительством. Затем стало известно, что одна доза AstraZeneca стоит 1,78 евро по сравнению с 12 евро за дозу вакцины Pfizer.

Борисов известен тем, что после саммитов ЕС часто публично раскрывает информацию, которая обычно должна была оставаться конфиденциальной.