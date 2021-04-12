Президія ХДС визначилася з кандидатом у канцлери Німеччини замість Меркель

Президія німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) підтримала висунення лідера партії Арміна Лашета єдиним кандидатом у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС.

Про це заявив прем'єр-міністр федеральної землі Гессен Фолькер Буф'є, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Speigel.

За словами Буф'є, кандидатуру Лашета підтримали більшістю голосів, але не одноголосно. Засідання президії проходило в Берліні.

Буф'є додав, що президія чітко дала зрозуміти, "що ми вважаємо його виключно відповідним, і попросили його тепер обговорити з Маркусом Зьодером, як діяти далі". "Проблема настільки велика, що ми можемо вирішити її тільки разом", - сказав він, маючи на увазі управління пандемією і ситуацію в Європі.

Конкурентом Лашета в боротьбі за право бути кандидатом у канцлери Німеччини залишається лідер Християнсько-демократичного союзу і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер. Слід зазначити, що його кандидатуру підтримало берлінське відділення ХДС.

Слід зазначити, що Зьодер - один з найпопулярніших політиків в країні, і багато хотів бачити кандидатом саме його, а не Лашета.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже давно заявила, що більше не намагатиметься переобратися на посаду.

Нагадаємо, федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року.

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