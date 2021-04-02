У Німеччині різко знизилась підтримка федерального уряду 

У Німеччині різко знизилася підтримка федерального уряду, що значною мірою пов’язано з епідемією коронавірусу і успіхом реагування на неї.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це свідчать результати останнього опитування Deutschlandtrend.

35% респондентів відповіли, що задоволені роботою уряду, тоді як 64% - не задоволені.

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Це разюча зміна порівняно з листопадом 2020 року, коли підтримку уряду Меркель висловили 70%.

Причиною спадання підтримки вочевидь стали складна епідемічна ситуація у Німеччині протягом зими, втома від тривалого локдауну і труднощі з вакцинацією.

При цьому, лідерством Ангели Меркель задоволені або дуже задоволені - 58%. Її популярність - найвища серед політиків, включених у дослідження.

На другому місці з 54% опинився баварський прем’єр Маркус Зьодер, лідер сестринської партії "Християнських демократів" - "Християнського соціального союзу".

На третьому місці - глава МЗС Гайко Маас, якого позитивно оцінили 43%.

Лише 19% німці задоволені реагуванням уряду на епідемію коронавірусу останнім часом, тоді як не задоволені - 79%. У грудні підтримка політики уряду у цьому питанні складала близько 60%.

Якби вибори проводилися наступними вихідними, 27% німців підтримали б партію Меркель "Християнсько-демократичний союз", яку тепер очолює Армін Лашет; 22% - "Зелених", 16% - соціал-демократів SPD, популістську AfD - 9%.

По рейтингу "Християнських демократів" міг вдарити нещодавній скандал з "масковою аферою".