Румунія планує вакцинувати більшість населення до 1 серпня

Уряд Румунії пересунув свою мету вакцинації майже на два місяці, а прем'єр-міністр Флорін Кицу пообіцяв, що багато обмежень можуть бути скасовані, якщо 10 мільйонів осіб отримають щеплення до 1 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Моя мета і ціль мого уряду - якнайшвидше вакцинувати 10 мільйонів румунів. Для цього у нас є дві мети: імунізація 5 мільйонів осіб до 1 червня і імунізація 10 мільйонів осіб на 1 серпня", - сказав Кицу.

Раніше уряд ставив за мету забезпечити вакцинами 10,4 мільйона осіб - або 70% дорослого населення - до кінця вересня.

З кінця грудня людям в Румунії було введено майже 3,7 мільйона доз. Обидві дози отримали понад 1,4 мільйона осіб, а другу отримали майже 900 000 осіб.

Нагадаємо, Міністерство спорту Румунії офіційно підтвердило, що футбольні матчі в Бухаресті в рамках Чемпіонату Європи з футболу-2020 будуть проходити з глядачами на трибунах.