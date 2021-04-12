Румыния планирует вакцинировать большинство населения до 1 августа

Правительство Румынии передвинуло свою цель вакцинации почти на два месяца, а премьер-министр Флорин Кыцу пообещал, что многие ограничения могут быть отменены, если 10 млн человек получат прививки до 1 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Моя цель и цель моего правительства - как можно быстрее вакцинировать 10 млн румын. Для этого у нас есть две цели: иммунизация 5 млн человек до 1 июня и иммунизация 10 млн человек на 1 августа", - сказал Кыцу.

Ранее правительство ставило целью обеспечить вакцинами 10,4 миллиона человек - или 70% взрослого населения - до конца сентября.

С конца декабря людям в Румынии было введено почти 3,7 миллиона доз. Обе дозы получили более 1,4 миллиона человек, а вторую получили почти 900 000 человек.

Напомним, Министерство спорта Румынии официально подтвердило, что футбольные матчи в Бухаресте в рамках Чемпионата Европы по футболу-2020 будут проходить со зрителями на трибунах.