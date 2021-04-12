Уряд Британії планує розслідувати лобізм експрем'єра Девіда Кемерона

Уряд Великої Британії оголосить про розслідування щодо спроб колишнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона лобіювати інтереси фінансової фірми Greensill Capital серед чинних міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Кемерона критикували за те, що він зв'язувався з міністрами за допомогою текстових повідомлень від імені компанії, яка в березні припинила роботу.

Розслідування, швидше за все, буде незалежним і буде проводитися від імені кабінету міністрів. Кемерон заявив, що не порушував ніяких кодексів поведінки або правил лобіювання.

Але в заяві, зробленій в неділю через кілька тижнів після появи повідомлень про його лобіювання, колишній лідер торі сказав, що йому слід було зв'язатися з міністрами за "формальними" каналами.

Поки невідомо, хто буде проводити розслідування і наскільки широкими будуть його масштаби, і додаткові подробиці, ймовірно, з'являться в найближчі кілька годин.

Кемерон почав працювати радником Greensill Capital в серпні 2018 року, через два роки після того, як пішов з поста прем'єр-міністра. В останні тижні в газетах стало відомо, що він писав текстові повідомлення міністру Ріші Сунаку та іншим міністрам від імені компанії.

Кемерон сказав, що він намагався залучити компанію в підтримувану державою схему екстреного кредитування фірм, які постраждали від пандемії Covid.

Уряд продовжував відкидати його плани із залучення Greensill в так званий механізм корпоративного Covid-фінансування.