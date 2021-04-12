Президент Чехии уволил главу МИД, который выступал против покупки российской вакцины

Президент Чехии Милош Земан освободил Томаша Петршичека от должности министра иностранных дел по предложению премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Земан временно поручил министру внутренних дел Яну Гамачеку управлять дипломатическим министерством.

В пятницу Петршичек потерпел поражение на выборах главы социал-демократов, на которых он баллотировался против вице-премьера Яна Гамачека.

По данным чешских СМИ, пост главы МИД займет нынешний министр культуры Любомир Заоралек, он возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2014 по 2017 год.

Земан давно добивался смены главы дипломатии. Петршичек считает, что президента раздражает то, что он обращает внимание на риски для безопасности, связанные с тендером на строительство блока на АЭС Дукованы, и его несогласие с вакцинацией несертифицированными российскими и китайскими вакцинами.

На прошлой неделе премьер Чехии объявил, что уволит главу Минздрава, который выступает против покупки российской вакцины "Спутник V".