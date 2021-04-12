Зеленський: Якщо США бачать Україну в НАТО, то мають посприяти її членству не лише на словах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Сполучені Штати Америки бачать Україну в НАТО, то мають посприяти її майбутньому членству "не лише на словах".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав кореспондентам CNN під час візиту на лінію зіткнення.

Зеленський зазначив, що США є "хорошим другом" України, але президентові Джо Байдену "варто робити більше" для стримування Росії і завершення конфлікту.

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За його словами, це могла би бути більша підтримка зброєю, фінансуванням на оборону та насамперед підтримка для здобуття членства в НАТО, що дозволило б Україні розраховувати на захист у разі нападу.

"Якщо вони [США] бачать Україну в НАТО, вони мають казати про це прямо, і потрібні кроки. Не лише слова", - цитує Зеленського CNN.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому заявила, що адміністрація Байдена підтримує прагнення України вступити до НАТО, але це рішення залежить від цілого Альянсу.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у телефонній розмові з Байденом президент Зеленський отримав відповідь на своє запитання щодо членства України в НАТО. Адміністрація Байдена вважає, що реалізація програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, є центральною для євроатлантичних прагнень України.

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