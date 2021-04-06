Білий дім: США підтримують Україну, та рішення про членство приймає НАТО

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Україна давно прагне вступити до НАТО, і що адміністрація Байдена підтримує Київ, але рішення про вступ залежить від цілого Альянсу.

Про це Псакі сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Псакі коментувала заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна має вступити до НАТО для того, щоб війна на Донбасі завершилася.

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Журналісти також звернули увагу Псакі на те, що Зеленський підняв тему членства України в НАТО у розмові з прем’єр-міністром Канади у вівторок.

Псакі зазначила, що членство у НАТО є давнім прагненням України, і це питання піднімалося у цілій низці розмов з американськими посадовцями впродовж років, зокрема і в останній розмові президента Зеленського з Байденом.

Вона зазначила, що Білий дім у заяві за підсумками розмови надав свою позицію щодо цього питання.

"Це є прагненням України вже деякий час, ми довгий час обговорюємо це з Україною", - сказала речниця Білого дому.

"Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо, працюємо, щоб дати відсіч дестабілізуючим діям, але це рішення має ухвалити НАТО", - наголосила Джен Псакі.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у телефонній розмові з Байденом президент Зеленський отримав відповідь на своє запитання щодо членства України в НАТО. Адміністрація Байдена вважає, що реалізація програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, є центральною для євроатлантичних прагнень України.

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