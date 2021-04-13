Уряд Німеччині затвердив єдині COVID-правила по всій країні

Кабінет міністрів Німеччини схвалив зміни в законодавстві, щоб надати федеральному уряду більше повноважень щодо забезпечення додержання правил щодо коронавірусу в німецьких землях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зміни в німецькому законі про захист від інфекцій тепер повинні бути прийняті в бундестазі.

У разі затвердження будь-який регіон в будь-якій землі з високим рівнем захворюваності буде юридично зобов'язаний дотримуватися єдиного набору правил, встановлених федеральним урядом.

Оскільки в Німеччині існує федеративна система, кожна з 16 земель застосовувала правила на свій розсуд. Це призвело до того, що в одних землях заходи були більш м'якими, а в інших - більш суворими.

За новими правилами обмеження будуть застосовуватися в районі або місті, де семиденна захворюваність новими випадками COVID перевищує 100 на 100 000 населення протягом як мінімум трьох днів поспіль. Коли рівень захворюваності впаде нижче цього рівня протягом трьох днів поспіль, обмеження будуть зняті.

Зібрання людей з різних домогосподарств будуть обмежені. Дозволяється контакт з однією людиною за межами домогосподарства, при цьому не більше п'яти осіб можуть перебувати разом.

Роздрібні магазини, в тому числі господарські, повинні бути закриті. Супермаркети і аптеки можуть залишатися відкритими. Театри, музеї, зоопарки, громадські басейни та тренажерні зали повинні залишатися закритими. У ресторанах можна замовити їжу на винос, а туристичні поїздки в готелі заборонені.

Уряд, очолюваний Християнсько-демократичним союзом (ХДС) канцлерки Ангели Меркель, хоче прискорити отримання схвалення в парламенті. Однак терміни введення в дію нових правил залишаються неясними.