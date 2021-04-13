У Німеччині ультраправу групу судять за планування терактів

У німецькому місті Штутгарт розпочався судовий процес над 11 членами ультраправої групи, яких звинувачують в тероризмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Підозрюваних у віці від 32 до 61 року було заарештовано у лютому минулого року. Прокурори заявляють, що 11 чоловіків - усі німці - були членами "Групи S" (Gruppe S), яка планувала напади на мігрантів, мусульман та політиків з метою розпалювання громадянської війни.

Дванадцятого чоловіка, колишнього співробітника поліції, звинувачують у наданні матеріальної підтримки групі. Його також судять. Один із членів групи все ще перебуває на волі, і його судять заочно.

Обвинувачення заявляє, що підозрювані мали намір "похитнути та врешті-решт зруйнувати державний та соціальний порядок" у Німеччині.

Ймовірний керівник групи, Вернер С, організував першу зустріч у вересні 2019 року. Протягом наступних кількох місяців інші приєдналися та підтримували зв’язок по телефону та в інтернеті.

Згідно з матеріалами розслідування, Вернер С планував придбати автомат Калашникова з 2000 патронами, пістолет-кулеметом Uzi та ручні гранати. У групи вже було 27 незареєстрованих видів зброї, переважно пістолетів.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що влада була попереджена про діяльність групи восени 2019 року інформатором, який зараз є головним свідком і перебуває під пильним захистом поліції. У лютому 2020 року поліція заарештувала 13 чоловіків із п'яти німецьких земель. Пізніше один помер у СІЗО.

Більшість членів групи також належали до інших ультраправих угруповань, включаючи Bruderschaft Deutschland (Німецьке братство).

Торстен В., якого звинувачують у підтримці групи, працював у поліції землі Північний Рейн-Вестфалія і нібито пропонував 5000 євро для придбання зброї для терактів.