В Германии ультраправую группу судят за планирование терактов

В немецком городе Штутгарт начался судебный процесс над 11 членами ультраправой группы, обвиняемыми в терроризме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBС.

Подозреваемых в возрасте от 32 до 61 года арестовали в феврале прошлого года. Прокуроры заявляют, что 11 мужчин - все немцы - были членами "Группы S" (Gruppe S), которая планировала нападения на мигрантов, мусульман и политиков с целью разжигания гражданской войны.

Двенадцатого, бывшего сотрудника полиции, обвиняют в оказании материальной поддержки группе. Его также судят. Один из членов группы все еще находится на свободе, его судят заочно.

Обвинение заявляет, что подозреваемые намеревались "поколебать и в конце концов разрушить государственный и социальный порядок" в Германии.

Вероятный руководитель группы, Вернер С., организовал первую встречу в сентябре 2019 года. В течение следующих нескольких месяцев другие присоединились и поддерживали связь по телефону и через интернет.

Согласно материалам расследования, Вернер С. планировал приобрести автомат Калашникова с 2000 патронами, пистолет-пулемет Uzi и ручные гранаты. У группы уже было 27 незарегистрированных видов оружия, преимущественно пистолетов.

Немецкие СМИ сообщают, что власти были предупреждены о деятельности группы осенью 2019 года информатором, который сейчас является главным свидетелем и находится под пристальным защитой полиции. В феврале 2020 года полиция арестовала 13 мужчин из пяти немецких земель. Позже один из них умер в СИЗО.

Большинство членов группы также принадлежали к другим ультраправым группировкам, включая Bruderschaft Deutschland (Немецкое братство).

Торстен В., которого обвиняют в поддержке группы, работал в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия и якобы предлагал 5000 евро для приобретения оружия для терактов.