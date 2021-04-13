Демонстрація солідарності на тлі напруги з РФ: глава МЗС Литви відвідає Україну

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у четвер відвідає Київ, щоб продемонструвати солідарність на тлі зростання напруги з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Моє послання абсолютно чітке: Литва не залишає в біді своїх партнерів і друзів, його я і везу, це і демонстрація солідарності, оскільки ми бачимо ситуацію, яка вона, і дотримуємося установки про те, що територіальна цілісність України повинна захищатися", - сказав Ландсбергіс.

За його словами, позиції держав НАТО щодо ситуації розходяться, і в середу міністри закордонних справ і оборони Альянсу спробують узгодити спільну позицію для реакції на збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.

"Поки у нас найсильніший вислів США про те, що якщо Росія поводитиметься агресивно, то буде відповідь. У держав НАТО різне розуміння того, що є ескалацією, деескалацією, з цієї причини завтра скликається віддалена нарада міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн НАТО, під час якої будемо шукати формулювання, які б підійшли всім державам", - сказав міністр.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

"За останні тижні Росія стягнула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з часу анексії Криму, яка відбулася в 2014 році", - сказав Столтенберг.