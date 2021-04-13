Демонстрация солидарности на фоне напряженности с РФ: глава МИД Литвы посетит Украину

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в четверг посетит Киев, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне роста напряженности с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Мое послание абсолютно ясное: Литва не оставляет в беде своих партнеров и друзей, его я и везу, это и демонстрация солидарности, поскольку мы видим ситуацию и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться", - сказал Ландсбергис.

По его словам, позиции государств НАТО по ситуации расходятся, и в среду министры иностранных дел и обороны альянса попытаются согласовать общую позицию для реакции на увеличение количества российских военных на границе с Украиной.

"Пока у нас самое сильное - это высказывание США о том, что если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ. У государств НАТО разное понимание того, что является эскалацией, деэскалацией, по этой причине завтра созывается удаленно совещание министров иностранных дел и министров обороны стран НАТО, во время которого будем искать формулировки, которые подошли бы всем государствам", - сказал министр.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

"За последние недели Россия стянула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление российских войск с момента аннексии Крыма в 2014 году", - сказал Столтенберг.