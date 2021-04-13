Іспанія отримає першу партію вакцини Johnson & Johnson

Перша партія доз вакцини від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson має надійти до Іспанії протягом 48 годин.

Про це заявила міністр охорони здоров'я країни Кароліна Даріас, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У першій партії очікується близько 300 000 доз вакцини, виготовленої компанією Janssen, європейською філією американського фармацевтичного гіганта Johnson & Johnson. Іспанія очікує загалом 5,5 мільйона доз вакцини протягом другого кварталу року.

Вакцина Janssen відрізняється від інших трьох, затверджених у Європі, Pfizer, AstraZeneca та Moderna, тим, що передбачає лише одну дозу. Її також можна зберігати при температурі холодильника, як AstraZeneca, що полегшує зберігання і перевезення.

Клінічні випробування показують, що вакцина на 85% ефективно запобігає серйозним випадкам COVID-19.

В Іспанії дози Janssen повинні використовуватись для прискорення щеплень серед вікової групи від 70 до 79 років, підтвердила міністр охорони здоров'я. Іспанія прагне вакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа.

Поширення вакцини в країні сильно постраждало через проблеми із поставка від виробника вакцин AstraZeneca, як і в решті країн ЄС.

За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, до цього часу понад 3,07 мільйона людей, або 6,5% населення, мали дві дози вакцини проти COVID-19.