Испания получит первую партию вакцины Johnson&Johnson

Первая партия вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson должна поступить в Испанию в течение 48 часов.

Об этом заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В первой партии ожидается около 300 000 доз вакцины, изготовленной компанией Janssen, европейским филиалом американского фармацевтического гиганта Johnson&Johnson. Испания ожидает в общей сложности 5,5 миллиона доз вакцины в течение второго квартала года.

Вакцина Janssen отличается от других трех, утвержденных в Европе, Pfizer, AstraZeneca и Moderna, тем, что предусматривает только одну дозу. Ее можно хранить при температуре холодильника, как AstraZeneca, что облегчает хранение и перевозку.

Клинические испытания показывают, что вакцина на 85% эффективно предотвращает серьезные случаи COVID-19.

В Испании дозы Janssen должны использоваться для ускорения прививок среди возрастной группы от 70 до 79 лет, подтвердила министр здравоохранения. Испания стремится вакцинировать 70% взрослого населения до конца лета.

Распространение вакцины в стране сильно пострадало из-за проблем с поставками от производителя вакцин AstraZeneca, как и в остальных странах ЕС.

По данным Министерства здравоохранения Испании, до сих пор более 3,07 миллиона человек, или 6,5% населения, получили две дозы вакцины против COVID-19.