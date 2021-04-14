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Довготривалий прем’єр Болгарії не очолить уряд після слабкого результату на виборах

Середа, 14 квітня 2021, 12:21

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов не висуватиме свою кандидатуру на пост глави уряду за підсумками останніх парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BGNES.

"Звучить нескромно, але підготовленіших за мене немає. Не випадково ми є першою політичною силою. Багато людей хочуть, щоб я був, але я завжди вважав, що у єдності сила. Я не буду балотуватися на пост прем'єр-міністра в новому кабінеті, який представлятиме ГЄРБ. Буде висунутий інший кандидат", - сказав Борисов.

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Він повідомив, що запропонує кандидата з чіткою європейською та євроатлантичною орієнтацією на посаду прем'єр-міністра, проте відмовився назвати, кого саме.

Бойко Борисов – прем'єр-міністр Болгарії, який з невеликими перервами править з 2009 року.

Партія Борисова ГЄРБ, після майже десятирічного перебування при владі, на виборах 4 квітня перемогла, але отримала всього 26% голосів. Партія залишилась практично без політичних союзників, тож зіткнулась з труднощами формування коаліції.

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