Многолетний премьер Болгарии не возглавит правительство после слабого результата на выборах

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства по итогам последних парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BGNES.

"Звучит нескромно, но более подготовленных, чем я, нет. Не случайно мы являемся первой политической силой. Многие люди хотят, чтобы был я, но я всегда считал, что в единстве сила. Я не буду баллотироваться на пост премьер-министра в новом кабинете, который будет представлять ГЕРБ. Будет выдвинут другой кандидат ", - сказал Борисов.

Он сообщил, что предложит кандидата с четкой европейской и евроатлантической ориентацией на должность премьер-министра, однако отказался назвать, кого именно.

Бойко Борисов - премьер-министр Болгарии, который с небольшими перерывами правит с 2009 года.

Партия Борисова ГЕРБ, после почти десятилетнего пребывания у власти, на выборах 4 апреля победила, но получила всего 26% голосов. Партия осталась практически без политических союзников, поэтому столкнулась с трудностями формирования коалиции.

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