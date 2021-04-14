Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Министр обороны Германии обвинила Россию в провокациях из-за наращивания войск

Министр туризма Греции назвал условия приема украинских туристов с 14 мая

Боррель и Блинкен обсудили скопление войск РФ возле границ Украины

Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса - СМИ






Многолетний премьер Болгарии не возглавит правительство после слабого результата на выборах

Среда, 14 апреля 2021, 12:21

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства по итогам последних парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BGNES.

"Звучит нескромно, но более подготовленных, чем я, нет. Не случайно мы являемся первой политической силой. Многие люди хотят, чтобы был я, но я всегда считал, что в единстве сила. Я не буду баллотироваться на пост премьер-министра в новом кабинете, который будет представлять ГЕРБ. Будет выдвинут другой кандидат ", - сказал Борисов.

Читайте также
Выборы в Болгарии: премьер предлагает "правительство экспертов" после слабого результата его партии

Он сообщил, что предложит кандидата с четкой европейской и евроатлантической ориентацией на должность премьер-министра, однако отказался назвать, кого именно.

Бойко Борисов - премьер-министр Болгарии, который с небольшими перерывами правит с 2009 года.

Партия Борисова ГЕРБ, после почти десятилетнего пребывания у власти, на выборах 4 апреля победила, но получила всего 26% голосов. Партия осталась практически без политических союзников, поэтому столкнулась с трудностями формирования коалиции.

Читайте подробнее: Победа, подорванная коррупцией: чем завершились выборы в Болгарии

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария
powered by lun.ua