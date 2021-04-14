Парламент Чехії не підтримав квоти для вітчизняних товарів у супермаркетах

Чеські депутати відхилили плани щодо вимог до супермаркетів продавати переважно продукти харчування місцевого виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Парламент Чехії виключив цю норму із законопроєкту про якість продуктів харчування, щоб уникнути конфліктів з Європейською комісією щодо правил єдиного ринку ЄС.

Загалом законопроєкт спрямований на запобігання подвійних стандартів щодо продуктів харчування - проблему, про яку деякі східні члени Європейського Союзу говорять протягом багатьох років, стверджуючи, що продукти низької якості, небажані для споживачів в багатших західних країнах ЄС, продавалися на бідніших східних ринках.

Більшість законодавців проголосували за скасування квот у вівторок після негативної реакції з боку інших членів ЄС. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш також висловив незгоду з поправкою.

Одним з найбільших виробників продуктів у Чехії є Agrofert, конгломерат, який включає сільськогосподарські, хімічні, харчові та медійні компанії, який належав Бабішу, поки він не передав його в трастові фонди в 2017 році.

Квоти змусили б магазини площею понад 400 квадратних метрів пропонувати як мінімум 55% товарів місцевого виробництва, таких як фрукти, овочі, молоко або м'ясо.

Відмова від квот віталася такими бізнес-групами, як Чеська конфедерація торгівлі, які стверджували, що це буде працювати проти конкуренції в магазинах.

Противники також стверджували, що вони принесуть надприбутки великим вітчизняним виробникам, піднімуть ціни, викличуть дефіцит і порушать правила внутрішнього ринку ЄС, що може призвести до санкцій.