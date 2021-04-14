Посли ЄС узгодили позицію щодо "паспортів вакцинації" для відновлення подорожей

Посли ЄС погодили мандат на переговори з Європейським парламентом щодо запуску цифрового зеленого сертифіката для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

"Цей сертифікат сприятиме безпечному і вільному пересуванню під час пандемії COVID-19, оскільки він надасть доказ того, що людина була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Правова база цифрового зеленого сертифіката складається з двох законодавчих пропозицій. Перший стосується громадян ЄС і членів їх сімей, а другий стосується громадян третіх країн, які на законних підставах перебувають або проживають на території держави-члена.

Згідно з цими пропозиціями, можна буде використовувати сертифікат у всіх країнах-членах ЄС. Він також буде представлений в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Цифровий зелений сертифікат також буде відкритий для ініціатив, що розробляються в усьому світі.

Очікується, що Європейський парламент затвердить свою позицію для переговорів на пленарному засіданні 26-29 квітня. Після цього почнуться переговори між інституціями.

Держави-члени ЄС підкреслили своє зобов'язання підготувати документ до літа 2021 року.

Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.

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