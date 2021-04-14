Бремен першим з німецьких міст вакцинував понад 20% населення

Бремен став першим містом Німеччини, де вакцинували від коронавірусу понад 20 відсотків населення хоча б однієї дозою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Це означає, що приблизно п'ята частина всіх жителів Бремена - близько 20,1 відсотка або 137 000 осіб - отримали хоча б один укол в ході кампанії з вакцинації.

В цілому в Німеччині цей показник становить 16,9 відсотка.

Бремен, в якому проживає близько 569 350 осіб, є найбільш ефективною федеральною землею з вакцинації в Німеччині.

За Бременом слідує Саар, який забезпечив хоча б одну дозу вакцини 19,3% жителів.

Бремен повністю вакцинував близько 6,4 відсотка населення. Що стосується жителів, які отримали обидві дози, то тут перше місце займає Тюрінгія з показником 7,5%.

Близько 6,2 відсотка населення Німеччини повністю щеплені від коронавірусу.