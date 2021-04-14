Бремен первым из немецких городов вакцинировал более 20% населения

Бремен стал первым городом Германии, где вакцинировали от коронавируса более 20 процентов населения хотя бы одной дозой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Это означает, что примерно пятая часть всех жителей Бремена - около 20,1 процента или 137 000 человек - получили хотя бы один укол в ходе кампании по вакцинации.

В целом в Германии этот показатель составляет 16,9 процента.

Бремен, в котором проживает около 569 350 человек, является самой эффективной федеральной землей по вакцинации в Германии.

За Бременом следует Саар, который обеспечил хотя бы одну дозу вакцины 19,3% жителей.

Бремен полностью вакцинировал около 6,4 процента населения. Что касается жителей, получивших обе дозы, то тут первое место занимает Тюрингия с показателем 7,5%.

Около 6,2 процента населения Германии полностью привиты от коронавируса.