ЄС спростовує пропаганду РФ про "маріонетку Україну" і поставки зброї зі США

Прокремлівські ЗМІ цього тижня продовжили широко розповсюджувати дезінформацію про нагромадження російської військової потужності біля кордонів України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді сайту Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди.

Серед неправдивих повідомлень, поширюваних пропагандистськими ЗМІ РФ, було, наприклад, те, що Збройні сили України прагнуть спровокувати повномасштабний збройний конфлікт на Донбасі. В іншому повідомленні стверджувалось, що, провокуючи Росію, Україна виконує роль, яку їй доручив НАТО, а саме виправдовує існування Альянсу під приводом російської загрози.

Багато з цих наративів прагнуть зобразити Україну як маріонетку Заходу, змушуючи аудиторію розглядати конфлікт як легко зрозуміле протистояння між Сходом і Заходом, відзначили в ЄС.

Наприклад, одна з історій стверджує, що президент Зеленський намагається силою захопити владу, щоб догодити іноземним спонсорам, у той час як інша переконує, що Зеленський не може приймати самостійні рішення і "танцює під дудку США".

Прокремлівські ЗМІ переконують, що за новою ескалацією стоїть Захід, стверджуючи, що США готують Україну до війни на Донбасі, нібито відправляючи щодня озброєння.

В іншому повідомленні стверджується, що США використовують Україну для реалізації свого плану протидії Росії і розпалювання нової війни в інтересах військово-промислового комплексу США.

Крім того, прокремлівські ЗМІ поширюють брехливу історію, яка тиражувалась і раніше, про загибель чотирирічної дитини на Донбасі в результаті атаки безпілотника української армії.