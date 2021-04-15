ЕС опровергает пропаганду РФ о "марионетке Украине" и поставках оружия из США

Прокремлевские СМИ на этой неделе продолжили широко распространять дезинформацию о накоплении российской военной мощи у границ Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре сайта Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

Среди ложных сообщений, распространяемых пропагандистскими СМИ РФ, было например, что Вооруженные силы Украины стремятся спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт на Донбассе. В другом сообщении утверждалось, что, провоцируя Россию, Украину выполняет роль, которую ей поручил НАТО, а именно оправдывает существование Альянса под предлогом российской угрозы.

Многие из этих нарративов стремятся изобразить Украину как марионетку Запада, заставляя аудиторию рассматривать конфликт как легко понятное противостояние между Востоком и Западом, отметили в ЕС.

Например, одна из историй утверждает, что президент Зеленский пытается силой захватить власть, чтобы угодить иностранным спонсорам, в то время как другая утверждает, что Зеленский не может принимать самостоятельные решения и "танцует под дудку США".

Прокремлевские СМИ утверждают, что за новой эскалацией стоит Запад, утверждая, что США готовят Украину к войне на Донбассе, якобы отправляя ежедневно вооружения.

В другом сообщении утверждается, что США используют Украину для реализации своего плана противодействия России и разжигания новой войны в интересах военно-промышленного комплекса США.

Кроме того, прокремлевские СМИ распространяют лживую историю, которая тиражировалась прежне о гибели четырехлетнего ребенка на Донбассе в результате атаки беспилотника украинской армии.