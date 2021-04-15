Грузія за узгодженням з НАТО виведе військовий контингент з Афганістану 

Грузія виведе весь свій військовий контингент з Афганістану за графіком, узгодженим з НАТО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Сьогодні НАТО прийняв рішення поетапно, до вересня поточного року завершити місію в Афганістані. Відповідно, Афганістан за узгодженим з НАТО графіком покинуть і грузинські підрозділи. У нас інтенсивні консультації з нашим стратегічним партнером США. Виведення контингенту з Афганістану буде здійснено в координації з ними", - зазначив прем'єр у соцмережі.

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Гарібашвілі додав, що на сьогодні в Афганістані служать 860 грузинських миротворців, які беруть участь у миротворчій місії НАТО "Рішуча підтримка".

Президент США Джо Байден в середу оголосив про завершення 20-річної присутності американських військ в Афганістані.

Очікується, що останній американський військовослужбовець покине Афганістан до 11 вересня - двадцятої річниці найбільшого теракту на території США.

Окрім 2500 військовослужбовців США, в країні перебуває ще 7000 військових, переважно країн-членів НАТО. Іноземні сили під командуванням НАТО планують вийти з Афганістану у координації із виведенням військ США.

Планується, що після виходу іноземних сил афганські військові та правоохоронці, яким тривалий час надавали навчання й підтримку, будуть здатні самі підтримувати безпеку.