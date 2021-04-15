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Грузия по согласованию с НАТО выведет военный контингент из Афганистана

Четверг, 15 апреля 2021, 08:53

Грузия выведет весь свой военный контингент из Афганистана по графику, согласованному с НАТО.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Сегодня НАТО принял решение поэтапно, до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по согласованному с НАТО графику покинут и грузинские подразделения. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером США. Вывод контингента из Афганистана будет осуществлен в координации с ними" , - отметил премьер в соцсети.

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Гарибашвили добавил, что на сегодняшний день в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, которые участвуют в миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка".

Президент США Джо Байден в среду объявил о завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане.

Ожидается, что последний американский военнослужащий покинет Афганистан до 11 сентября - двадцатой годовщины крупнейшего теракта на территории США.

Кроме 2500 военнослужащих США, в стране находится еще 7000 военных, преимущественно стран-членов НАТО. Иностранные силы под командованием НАТО планируют выйти из Афганистана в координации с выводом войск США.

Планируется, что после выхода иностранных сил афганские военные и правоохранители, которым длительное время оказывали обучение и поддержку, будут способны сами обеспечить безопасность.

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