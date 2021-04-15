У Німеччині найвищий з початку січня приріст нових випадків коронавірусу

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині підскочила в четвер на 29 426, що є найбільшим зростанням з 8 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кількість померлих за останню добу зросла на 293 - до 79 381.

Загалом кількість нових випадків інфекції на 100 000 жителів за сім днів зросла до 160,1, свідчать дані Інституту інфекційних хвороб Роберта Коха.

Німеччина бореться з більш заразним варіантом COVID-19 за п’ять місяців до національних виборів, на яких, як прогнозують, консерватори канцлерки Ангели Меркель зазнають великих втрат.

Розчарована тим, що деякі регіони не запровадили жорсткіші обмеження, незважаючи на зростаючі випадки, Меркель хоче, щоб парламент надав федеральному уряду тимчасові повноваження щодо забезпечення карантину в районах з високим рівнем інфекції.

У четвер віцеканцлер Олаф Шольц став на захист змін до закону про захист від інфекцій, які включають комендантську годину, коли семиденна захворюваність вірусом перевищить 100 000.

"Це допомогло скрізь, це було зроблено у багатьох країнах світу - і це знизило рівень захворюваності", - сказав він телеканалу ARD, додавши, що потрібно було щось зробити, щоб обмежити поширення вірусу.

"Ми хочемо мати суворі правила" – заявив Шольц.