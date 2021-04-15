В Германии самый высокий с начала января прирост новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии подскочило в четверг на 29 426, что стало наибольшим ростом с 8 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Количество умерших за последние сутки увеличилось на 293 - до 79 381.

В целом количество новых случаев инфекции на 100 000 жителей за семь дней выросло до 160,1, свидетельствуют данные Института инфекционных болезней Роберта Коха.

Германия борется с более заразным вариантом COVID-19 за пять месяцев до национальных выборов, на которых, как прогнозируют, консерваторы канцлера Ангелы Меркель понесут большие потери.

Разочарованная тем, что некоторые регионы не ввели жесткие ограничения, несмотря на растущие случаи заражения, Меркель хочет, чтобы парламент предоставил федеральному правительству временные полномочия по обеспечению карантина в районах с высоким уровнем инфекции.

В четверг вице-канцлер Олаф Шольц встал на защиту изменений в закон о защите от инфекций, которые включают комендантский час, когда семидневная заболеваемость вирусом превысит 100 000.

"Это помогло везде, это было сделано во многих странах мира - и это снизило уровень заболеваемости", - сказал он телеканалу ARD, добавив, что нужно было что-то сделать, чтобы ограничить распространение вируса.

"Мы хотим иметь строгие правила", - заявил Шольц.