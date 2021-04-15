Глава МИД Литвы предостерег РФ от пересечения "красных линий": последствия будут неизбежны

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг границы Украины и возвращению к дипломатическим путям решения конфликта.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Латвии и Эстонии в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Именно Россия должна прекратить свои агрессивные действия, перейти к деэскалации ситуации и вернуться на единственный действенный путь - это политический путь переговоров в минском и нормандском форматах", - заявил Ландсбергис.

"После пересечения "красных линий" политические пути будут менее реальны и последствия будут неизбежны", - отметил министр.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "красной линией" является государственная граница Украины.

"Если они пересекут государственную границу, должны быть последствия", - заявил он, выразив надежду, что дипломатические усилия помогут предотвратить обострение ситуации.