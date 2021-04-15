Туреччина не приймає жодної із сторін у конфлікті Москви і Києва – міністр

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара зберігає нейтралітет у конфлікті Москви і Києва.

Про це він сказав турецькому каналу NTV, повідомляє "Європейська правда".

"Наші стосунки як з Росією, так і з Україною, прекрасні. Ми бажаємо для обох країн мирного врегулювання проблем. Позиція Туреччини чітка. Ми раді деескалації. Тому ми були б раді дипломатичним крокам", - сказав Чавушоглу.

За його словами, між Росією та Туреччиною є широка співпраця у сфері торгівлі, енергетики, інвестицій.

"Ми не стаємо на бік котроїсь із країн. Наша позиція є чіткою, збалансованою та конструктивною", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, на минулих вихідних президент України Володимир Зеленський мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після зустрічі Ердоган заявив, що виступає проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, та підтвердив підтримку Туреччиною територіальної цілісності й суверенітету України і ініціативи "Кримської платформи".

Він сказав, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для того, щоб знизити напругу, що почала наростати останнім часом.